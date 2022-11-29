Фабрегас объяснил боксеру Альваресу, почему мексиканская футболка лежала под ногами Месси

Экс-одноклубник Лионеля Месси Сеск Фабрегас заступился за аргентинца, которому угрожал боксер Сауль Альварес.

Ранее мексиканский боксер раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

«Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка после матча. Все футболки, даже те, которые носим мы, валяются на полу, а потом их стирают», – написал Фабрегас в соцсетях.

Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Месси забил гол и сделал ассист.

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