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    Фабрегас объяснил боксеру Альваресу, почему мексиканская футболка лежала под ногами Месси

    Экс-одноклубник Лионеля Месси Сеск Фабрегас заступился за аргентинца, которому угрожал боксер Сауль Альварес.

    Ранее мексиканский боксер раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

    «Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка после матча. Все футболки, даже те, которые носим мы, валяются на полу, а потом их стирают», – написал Фабрегас в соцсетях.

    • Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
    • Месси забил гол и сделал ассист.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66583

      portero 4 минуты назад

      Меня удивляют такие профи, чемпион по стрельбе его на поединок вызовет, пусть попробует к нему приблизится со своими кулачками....

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      Рейтинг: +1005

      ARSteven89 35 минут назад

      Да успокойтесь уже! Это просто трэшток на публику от Канело.

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