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    Мексиканский боксер Альварес: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом?»

    Мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

    «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!

    Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране, я говорю о Месси и его поступке», – написал Альварес в соцсетях.

    • Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
    • Месси забил гол и сделал ассист.

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    Источник: твиттер Сауля Альвареса

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10886

      R_a_i_n 17 минут назад

      У нас тоже одно... топтало флаг. Щас клуб ищет себе. Месси, возьми на заметку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6390

      Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Что еще ожидать от человека у которого вместо яиц золотые мячики (( а спорт это уважение

      0
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      Рейтинг: +7350

      Старикан 27 минут назад

      Вот интересно: откуда там взялись флаг и футболка? Месси специально принес, чтобы потоптать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      Фёдор Горюнов 33 минуты назад

      Зря Месси Так Сделал...Теперь Он В Одном Ряду С Дзюбой...

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