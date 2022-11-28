Мексиканский боксер Альварес: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом?»

Мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!

Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране, я говорю о Месси и его поступке», – написал Альварес в соцсетях.

Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Месси забил гол и сделал ассист.

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