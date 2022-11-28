Мексиканский боксер Альварес: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом?»

У нас тоже одно... топтало флаг. Щас клуб ищет себе. Месси, возьми на заметку!
Мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!
Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране, я говорю о Месси и его поступке», – написал Альварес в соцсетях.
- Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- Месси забил гол и сделал ассист.
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