А наши когда играют ?))
Сегодня на чемпионате мира в Катаре пройдут очередные матчи: по два в группе C и D.
Тунис сыграет с Австралией.
Польша Роберта Левандовского встретится с Саудовской Аравией.
Действующий чемпион мира Франция сыграет против Дании.
Аргентина Лионеля Месси постарается набрать первые очки в игре с Мексикой.
2-й тур. Группа D
26 ноября, 13:00 мск
Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра)
2-й тур. Группа C
26 ноября, 16:00 мск
Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)
2-й тур. Группа D
26 ноября, 19:00 мск
Стадион «974» (Доха)
2-й тур. Группа C
26 ноября, 22:00 мск
Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил)
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