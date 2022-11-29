На чемпионате мира в Катаре стартует 3-й тур группового этапа.

Сегодня состоятся четыре матча: по два в группе A и группе B.

Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор – с Сенегалом.

Уэльс встретится с Англией, Иран – с США.

3-й тур. Группа A

Нидерланды – Катар

29 ноября, 18:00 мск

Стадион «Аль Бейт» (Аль Хор)

Трансляция Прогноз

Эквадор – Сенегал

29 ноября, 18:00 мск

Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

Трансляция

3-й тур. Группа B

Уэльс – Англия Текстовый онлайн

29 ноября, 22:00 мск

Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

Трансляция Прогноз

Иран – США

29 ноября, 22:00 мск

Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)

Трансляция

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