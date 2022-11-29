На чемпионате мира в Катаре стартует 3-й тур группового этапа.
Сегодня состоятся четыре матча: по два в группе A и группе B.
Нидерланды сыграют с Катаром, Эквадор – с Сенегалом.
Уэльс встретится с Англией, Иран – с США.
3-й тур. Группа A
29 ноября, 18:00 мск
Стадион «Аль Бейт» (Аль Хор)
29 ноября, 18:00 мск
Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)
3-й тур. Группа B
Уэльс – Англия Текстовый онлайн
29 ноября, 22:00 мск
Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)
29 ноября, 22:00 мск
Стадион «Аль Тумама» (Аль Тумама)
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Источник: «Бомбардир»