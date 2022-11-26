Сегодня на чемпионате мира в Катаре пройдут очередные матчи: по два в группе C и D.

Тунис сыграет с Австралией.

Польша Роберта Левандовского встретится с Саудовской Аравией.

Действующий чемпион мира Франция сыграет против Дании.

Аргентина Лионеля Месси постарается набрать первые очки в игре с Мексикой.

2-й тур. Группа D

Тунис – Австралия

26 ноября, 13:00 мск

Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра)

Трансляция

2-й тур. Группа C

Польша – Саудовская Аравия

26 ноября, 16:00 мск

Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)

Трансляция

2-й тур. Группа D

Франция – Дания

26 ноября, 19:00 мск

Стадион «974» (Доха)

Трансляция

2-й тур. Группа C

Аргентина – Мексика

26 ноября, 22:00 мск

Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил)

Трансляция

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