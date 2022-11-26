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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Данией, Аргентина – с Мексикой, Польша встретится с Саудовской Аравией, Тунис – с Австралий

    Сегодня на чемпионате мира в Катаре пройдут очередные матчи: по два в группе C и D.

    Тунис сыграет с Австралией.

    Польша Роберта Левандовского встретится с Саудовской Аравией.

    Действующий чемпион мира Франция сыграет против Дании.

    Аргентина Лионеля Месси постарается набрать первые очки в игре с Мексикой.

    2-й тур. Группа D

    Тунис – Австралия

    26 ноября, 13:00 мск

    Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра)

    Трансляция

    2-й тур. Группа C

    Польша – Саудовская Аравия

    26 ноября, 16:00 мск

    Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)

    Трансляция

    2-й тур. Группа D

    Франция – Дания

    26 ноября, 19:00 мск

    Стадион «974» (Доха)

    Трансляция

    2-й тур. Группа C

    Аргентина – Мексика

    26 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил)

    Трансляция

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    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (25 ноября 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16330

      NewLife 25 ноября, 10:13

      А наши когда играют ?))

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      Рейтинг: +847

      ScarlettOgusania > NewLife 55 минут назад

      Сборная Сербии играет 28.11 с "нашим" Камеруном))

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      Рейтинг: +1582

      jek718875 21 ноября, 09:14

      Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые

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      Рейтинг: +35

      Slavan52 > jek718875 21 ноября, 13:00

      На коленях ещё и радужные. Арабам их отдать бы

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      Рейтинг: +1582

      jek718875 > Slavan52 21 ноября, 14:37

      Арабам запрещено,на зону другое дело

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