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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иран - США
Иран - США: обзор матча 29 ноября 2022
Иран
29.11.2022, вторник, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
США
38'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - США
Желтая карточка
А. Жалали
90'
+6
Желтая карточка
О. Канаани
84'
82'
Замена
У. Циммерман
️️️️
Т. Веа
82'
Замена
Ш. Мур
️️️️
С. Дест
Желтая карточка
М. Хосейни
77'
77'
Замена
Х. Райт
️️️️
Д. Сарджент
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Голизаде
77'
Замена
А. Жалали
️️️️
Э. Хаджусафи
71'
Замена
М. Тораби
️️️️
А. Нуроллахи
71'
65'
Замена
К. Акоста
️️️️
У. МакКенни
46'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Пулишич
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Азмун
46'
Замена
А. Карими
️️️️
М. Мохаммади
45'
+2
43'
Желтая карточка
Т. Адамс
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Пас отдал
С. Дест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
23
Рамин Резаэян
ЦЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Али Голизаде
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
США
1
Мэтт Тернер
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Вахид Амири
ЦП
18
Али Карими
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
14
Саман Годдос
АП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
США
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
14
Лука де ла Торре
ЦП
4
Кристиан Рольдан
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Джованни Рейна
АП
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бейранванд
19
Хосейни
8
Пурлиганджи
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
23
Резаэян
8
Нуроллахи
6
Эзатолахи
11
Голизаде
9
Тареми
20
Азмун
4-1-1-2-2
1
Тернер
2
Дест
2
Картер-Викерс
13
Рим
5
Робинсон
4
Адамс
8
МакКенни
10
Пулишич
10
Муса
9
Сарджент
21
Веа
3
Хаджусафи
18
Жалали
18
Жалали
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
18
Карими
18
Карими
5
Мохаммади
8
Нуроллахи
16
Тораби
16
Тораби
8
Нуроллахи
20
Азмун
14
Годдос
14
Годдос
20
Азмун
11
Голизаде
10
Ансарифард
10
Ансарифард
11
Голизаде
2
Дест
18
Мур
18
Мур
2
Дест
8
МакКенни
23
Акоста
23
Акоста
8
МакКенни
21
Веа
3
Циммерман
3
Циммерман
21
Веа
10
Пулишич
11
Ааронсон
11
Ааронсон
10
Пулишич
9
Сарджент
19
Райт
19
Райт
9
Сарджент
Остались в запасе
Иран
США
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Вахид Амири
ЦП
Главный тренер
Карлуш Кейруш
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
4
Кристиан Рольдан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
16
Джордан Моррис
ЛВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Вахид Амири
ЦП
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
25
Шон Джонсон
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
14
Лука де ла Торре
ЦП
4
Кристиан Рольдан
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
16
Джордан Моррис
ЛВ
9
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Иран - США
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
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