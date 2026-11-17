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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Иран
Ирак - Иран: обзор матча 17 ноября 2026
Ирак
17.11.2026, вторник, 19:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Иран
1'
А. Джасим
83'
М. Амин Хазбави
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ирак - Иран
90'
+1
Желтая карточка
С. Фаллах
Желтая карточка
З. Исмаил
90'
Замена
З. Исмаил
️️️️
А. Аль-Аммари
89'
Замена
А. Хасан
️️️️
А. Яхья
89'
Желтая карточка
И. Байеш
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Амин Хазбави
Пас отдал
О. Нурафкан
75'
Замена
J. Salmani
️️️️
С. Ардани
75'
Замена
М. Заре
️️️️
М. Мохеби
75'
Замена
А. Раззагиния
️️️️
С. Эзатолахи
Замена
З. Икбал
️️️️
А. Шер
63'
Замена
J. Al Imam
️️️️
А. Ашем
63'
Замена
Y. Nasrawe
️️️️
А. Джасим
63'
63'
Замена
М. Лимуши
️️️️
А. Юсефи
62'
Замена
A. Sadeghi
️️️️
М. Хоссейннеджад
Замена
Y. Hammood
️️️️
А. Хуссейн
57'
Замена
A. Faisal
️️️️
М. Фарджи
56'
46'
Замена
О. Нурафкан
️️️️
М. Горбани
46'
Замена
М. Амин Хазбави
️️️️
H. Goudarzi
40'
Желтая карточка
С. Ардани
ГОЛ! 1:0!
А. Джасим
Пас отдал
М. Фарджи
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
5
Акам Ашем
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
20
Аймар Шер
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Иран
16
Мохаммад Горбани
ЛЗ
18
Саман Фаллах
ЦЗ
0
Hossein Goudarzi
ЦЗ
29
Мохаммад Мохеби
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
17
Ария Юсефи
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
Главный тренер
Амир Галенои
Ирак
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
0
Josef Al Imam
ЦЗ
24
Заид Исмаил
ОП
0
Yussef Nasrawe
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
Иран
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
13
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
11
Мехди Лимуши
ЛВ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
0
A. Sadeghi
ЦП
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦП
0
Jafar Salmani
ЦФ
2-2-3-1
15
Яхья
5
Ашем
16
Аль-Аммари
20
Шер
8
Байеш
21
Фарджи
17
Джасим
18
Хуссейн
3-2-2-1
18
Фаллах
0
29
Мохеби
2
Ардани
16
Горбани
6
Эзатолахи
18
Хоссейннеджад
17
Юсефи
17
Джасим
0
0
17
Джасим
20
Шер
14
Икбал
14
Икбал
20
Шер
5
Ашем
0
0
5
Ашем
16
Аль-Аммари
24
Исмаил
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
15
Яхья
15
Хасан
15
Хасан
15
Яхья
17
Юсефи
11
Лимуши
11
Лимуши
17
Юсефи
2
Ардани
0
0
2
Ардани
16
Горбани
21
Нурафкан
21
Нурафкан
16
Горбани
6
Эзатолахи
26
Раззагиния
26
Раззагиния
6
Эзатолахи
29
Мохеби
13
Заре
13
Заре
29
Мохеби
18
Хоссейннеджад
0
0
18
Хоссейннеджад
0
4
Хазбави
4
Хазбави
0
Остались в запасе
Ирак
Иран
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Ирак - Иран
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
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1 : 1
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