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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Катар
Нидерланды - Катар: обзор матча 29 ноября 2022
Нидерланды
29.11.2022, вторник, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Катар
26'
К. Гакпо
49'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Катар
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Ф. де Йонг
86'
85'
Замена
М. Ходер
️️️️
И. Мохаммед
85'
Замена
А. Аль-Аелдин
️️️️
А. Абдулазиз
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. де Рон
82'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
К. Гакпо
82'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Депай
66'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Классен
66'
64'
Замена
А. Асад
️️️️
Х. Аль-Хайдос
64'
Замена
М. Мунтари
️️️️
А. Али
64'
Замена
К. Будиаф
️️️️
А. Мадибо
Желтая карточка
Н. Аке
52'
ГОЛ! 2:0!
Ф. де Йонг
49'
ГОЛ! 1:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Классен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Нидерланды
1
Ремко Пасвер
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
13
Мусаб Ходер
ПЗ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
4
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Нопперт
17
Блинд
5
Аке
4
ван Дейк
12
Тимбер
3
де Рон
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
14
Классен
10
Депай
3-2-1-4
22
Баршам
2
Мигель
3
Хассан
14
Ахмед
23
Мадибо
6
Абдулазиз
16
Хухи
17
Мохаммед
11
Афиф
19
Али
10
Аль-Хайдос
3
де Рон
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
3
де Рон
21
де Йонг
19
Тэйлор
19
Тэйлор
21
де Йонг
14
Классен
11
Бергейс
11
Бергейс
14
Классен
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
10
Депай
18
Янссен
18
Янссен
10
Депай
17
Мохаммед
13
Ходер
13
Ходер
17
Мохаммед
10
Аль-Хайдос
8
Асад
8
Асад
10
Аль-Хайдос
23
Мадибо
12
Будиаф
12
Будиаф
23
Мадибо
6
Абдулазиз
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
6
Абдулазиз
19
Али
9
Мунтари
9
Мунтари
19
Али
Остались в запасе
Нидерланды
Катар
7
Хави Симонс
ПВ
1
Ремко Пасвер
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Ремко Пасвер
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Нидерланды - Катар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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