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Расписание матчей
Лига наций
Португалия - Нидерланды
Португалия - Нидерланды: обзор матча 09 июня 2019
Португалия
09.06.2019, воскресенье, 21:45
Лига наций, Финал
1 : 0
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия - Нидерланды
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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