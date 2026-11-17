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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Сербия
Венгрия - Сербия: онлайн-трансляция 25 марта 2027
Венгрия
25.03.2027, четверг, 22:45
Лига наций, Финал
- : -
Не начался
Сербия
Матч
Личные встречи
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Коэффициенты
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Х
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2.6
3.5
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Венгрия
Сербия
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Показать всех игроков
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
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Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
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