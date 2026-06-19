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Чемпионат мира по футболу 2026
Канада - Катар
Канада - Катар: обзор матча 19 июня 2026
Канада
19.06.2026, пятница, 01:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
6 : 0
Завершен
Катар
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канада - Катар
Завершен
90'
+9'
87'
Замена
Лукас Мендес
️️️️➡️️
Ахмед Фати
Замена
Нико Сигур
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
83'
Замена
Якоб Шаффельбург
️️️️➡️️
Люк Де Фужероля
71'
Замена
Тани Олувасейи
️️️️➡️️
Али Ахмед
71'
62'
Желтая карточка
Ахмед Фати
(фол)
59'
Замена
️️️️➡️️
Акрам Афиф
Замена
Натан-Дилан Салиба
️️️️➡️️
Исмаэль Коне
57'
Травма
Исмаэль Коне
56'
53'
Красная карточка
Ассим Мадибо
(фол)
53'
Гол отменен
Ассим Мадибо
46'
Замена
Ахмед Фати
️️️️➡️️
Эдмилсон Жуниор
46'
Замена
Мохамед Насер Аль-Манаи
️️️️➡️️
Яссем Габер Абдусаллам
Замена
Мойзе Бомбито
️️️️➡️️
Дерек Корнелиус
46'
45'
+6'
33'
Красная карточка
Хомам Ахмед
33'
Гол отменен
Хомам Ахмед
Гол отменен
Тажон Бьюкенан
33'
Желтая карточка
Дерек Корнелиус
(фол)
9'
Показать весь матч
Live: Канада - Катар
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 6:0.
90'
Матч окончен! Счет 6:0.
100'
2-й тайм окончен. Счет 6:0.
90+10'
Момент не реализован! Натан-Дилан Салиба (Canada). Пас отдал Алистер Джонстон.
90+9'
Удар заблокирован. Бил Джонатан Дэвид (Canada).
90+8'
Момент не реализован! Кайл Ларин (Canada). Длинный пас отдал Алистер Джонстон.
90+7'
Лукас Мендес (Qatar) в офсайде.
90+5'
Буалем Хухи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
90+5'
Удар заблокирован. Бил Кайл Ларин (Canada). Длинный пас делал Алистер Джонстон.
90+3'
Ричмонд Ларея (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Гол! 6:0! Забил Джонатан Дэвид (Canada). Ассистент - Натан-Дилан Салиба.
90+2'
Удар заблокирован. Бил Натан-Дилан Салиба (Canada). Ассистент - Якоб Шаффельбург.
90'
Правила нарушил Тани Олувасейи (Canada).
90'
Исса Лейе (Qatar) заработал штрафной на правом фланге.
90'
Сколько минут добавил судья? 9.
90'
Буалем Хухи (Qatar) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Удар заблокирован. Бил Нико Сигур (Canada). Ассистент - Ричмонд Ларея.
89'
Педро Мигель отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
87'
Правила нарушил Мойзе Бомбито (Canada).
87'
Al Hashmi Al Hussain (Qatar) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Замена у команды Qatar. Ахмед Фати ушел, Лукас Мендес вышел.
86'
Удар заблокирован. Бил Джонатан Дэвид (Canada). Ассистент - Стефен Эустакиу.
84'
Удар заблокирован. Бил Тани Олувасейи (Canada). Ассистент - Кайл Ларин.
84'
Удар заблокирован. Бил Джонатан Дэвид (Canada).
83'
Замена у команды Canada. Тажон Бьюкенан ушел, Нико Сигур вышел.
82'
Момент не реализован! Якоб Шаффельбург (Canada).
80'
Момент не реализован! Якоб Шаффельбург (Canada).
79'
Махмуд Абунада отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
78'
Ахмед Фати отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
78'
Удар заблокирован. Бил Ричмонд Ларея (Canada). Ассистент - Натан-Дилан Салиба.
77'
Момент не реализован! Тажон Бьюкенан (Canada). Пас отдал Алистер Джонстон.
75'
Гол! 5:0! В свои ворота забил Mohammad Al Manai (Qatar).
75'
Момент не реализован! Якоб Шаффельбург (Canada).
75'
Удар заблокирован. Бил Тажон Бьюкенан (Canada).
73'
Al Hashmi Al Hussain отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
72'
Стефен Эустакиу (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Mohammad Al Manai (Qatar).
71'
Замена у команды Canada. Али Ахмед ушел, Тани Олувасейи вышел.
71'
Замена у команды Canada. Люк Де Фужероля ушел, Якоб Шаффельбург вышел.
66'
Пауза в матче. Травму получил Махмуд Абунада (Qatar).
64'
Гол! 4:0! Забил Nathan Saliba (Canada).
62'
Ахмед Фати (Qatar) получил желтую карточку за фол.
62'
Али Ахмед (Canada) заработал штрафной в атаке.
62'
Правила нарушил Ахмед Фати (Qatar).
62'
Sultan Al Brake отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
61'
Ayoub Al Oui отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
60'
Ричмонд Ларея (Canada) заработал штрафной на левом фланге.
60'
Правила нарушил Al Hashmi Al Hussain (Qatar).
59'
Замена у команды Qatar. Акрам Афиф ушел, Al Hashmi Al Hussain вышел.
58'
Правила нарушил Тажон Бьюкенан (Canada).
58'
Ахмед Фати (Qatar) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Замена у команды Canada. Исмаэль Коне ушел, Натан-Дилан Салиба вышел.
53'
Ассим Мадибо (Qatar) получил красную карточку.
53'
Решение ВАР. Ассим Мадибо (Qatar) получает красную карточку.
53'
Пауза в матче. Проблемы у команды Qatar VAR checking..
51'
Пауза в матче. Травму получил Исмаэль Коне (Canada).
51'
Исмаэль Коне (Canada) заработал штрафной на левом фланге.
51'
Правила нарушил Ассим Мадибо (Qatar).
50'
Mohammad Al Manai отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
50'
Удар заблокирован. Бил Кайл Ларин (Canada). Ассистент - Исмаэль Коне.
48'
Удар заблокирован. Бил Исмаэль Коне (Canada). Ассистент - Ричмонд Ларея.
45'
Замена у команды Canada. Дерек Корнелиус ушел, Мойзе Бомбито вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Qatar. Яссем Габер Абдусаллам ушел, Mohammad Al Manai вышел.
45'
Замена у команды Qatar. Эдмилсон Жуниор ушел, Ахмед Фати вышел.
52'
1-й тайм окончен. Счет 3:0.
45+5'
Алистер Джонстон (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Махмуд Абунада (Qatar). Пас отдал Тажон Бьюкенан.
45+3'
Гол! 3:0! Забил Джонатан Дэвид (Canada).
45+3'
Кайл Ларин (Canada) пробил головой по воротам. Сейв сделал Махмуд Абунада (Qatar). Длинный пас делал Алистер Джонстон.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Удар заблокирован. Бил Кайл Ларин (Canada). Ассистент - Тажон Бьюкенан.
41'
Тажон Бьюкенан (Canada) в офсайде.
40'
Замена у команды Qatar. Yusuf Abdurisag ушел, Sultan Al Brake вышел.
40'
Ассим Мадибо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
40'
Удар заблокирован. Бил Джонатан Дэвид (Canada). Ассистент - Люк Де Фужероля.
38'
Эдмилсон Жуниор (Qatar) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Удар заблокирован. Бил Тажон Бьюкенан (Canada). Ассистент - Ричмонд Ларея.
35'
Момент не реализован! Ali Ahmed (Canada).
33'
Homam El Amin (Qatar) получил красную карточку.
33'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
31'
Тажон Бьюкенан (Canada) заработал штрафной в атаке.
31'
Тажон Бьюкенан (Canada) заработал штрафной в атаке.
30'
Правила нарушил Кайл Ларин (Canada).
30'
Педро Мигель (Qatar) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Гол! 2:0! Забил Jonathan David (Canada).
29'
Удар заблокирован. Бил Тажон Бьюкенан (Canada). Ассистент - Люк Де Фужероля.
28'
Ричмонд Ларея (Canada) заработал штрафной в атаке.
28'
Правила нарушил Яссем Габер Абдусаллам (Qatar).
23'
Пауза окончена. Матч продолжается.
22'
Пауза в матче. Травму получил Буалем Хухи (Qatar).
21'
Момент не реализован! Дерек Корнелиус (Canada). Пас отдал Али Ахмед.
20'
Алистер Джонстон (Canada) заработал штрафной на правом фланге.
20'
Правила нарушил Yusuf Abdurisag (Qatar).
18'
Исса Лейе отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
16'
Гол! 1:0! Забил Кайл Ларин (Canada).
16'
Джонатан Дэвид (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Махмуд Абунада (Qatar). Длинный пас делал Алистер Джонстон.
16'
Эдмилсон Жуниор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
15'
Удар заблокирован. Бил Стефен Эустакиу (Canada).
14'
Тажон Бьюкенан (Canada) заработал штрафной на правом фланге.
12'
Тажон Бьюкенан (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Homam El Amin (Qatar).
10'
Джонатан Дэвид отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Qatar.
10'
Удар заблокирован. Бил Буалем Хухи (Qatar).
9'
Дерек Корнелиус (Canada) получил желтую карточку за фол.
9'
Правила нарушил Дерек Корнелиус (Canada).
9'
Акрам Афиф (Qatar) заработал штрафной в атаке.
7'
Джонатан Дэвид (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Махмуд Абунада (Qatar). Длинный пас делал Али Ахмед.
6'
Homam El Amin отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
1'
Момент не реализован! Эдмилсон Жуниор (Qatar). Длинный пас отдал Homam El Amin.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
(К)
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
4
Исса Лейе
ЦЗ
23
Ассим Мадибо
ЦП
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
16
Буалем Хухи
(К)
ПВ
11
Акрам Афиф
ЦФ
15
Yusuf Abdurisag
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
25
A. Al Hussain
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Крепо
4
Де Фужероля
2
Джонстон
13
Корнелиус
22
Ларея
7
Эустакиу
8
Коне
20
Ахмед
17
Бьюкенан
10
Дэвид
9
Ларин
3-2-1-2-2
1
Абунада
2
Мигель
5
Абдусаллам
4
Лейе
13
Аль-Уи
14
Ахмед
23
Мадибо
16
Хухи
8
Жуниор
15
11
Афиф
13
Корнелиус
15
Бомбито
15
Бомбито
13
Корнелиус
17
Бьюкенан
23
Сигур
23
Сигур
17
Бьюкенан
8
Коне
25
Салиба
25
Салиба
8
Коне
4
Де Фужероля
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
4
Де Фужероля
20
Ахмед
12
Олувасейи
12
Олувасейи
20
Ахмед
Абдурисаг
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
Абдурисаг
Фати
3
Мендес
3
Мендес
Фати
8
Жуниор
20
Фати
20
Фати
8
Жуниор
5
Абдусаллам
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
5
Абдусаллам
Остались в запасе
Канада
Катар
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
25
A. Al Hussain
ВР
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
6
Мэтью Шоньер
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
25
A. Al Hussain
ВР
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
24
Тахсин Джамшид
ЛФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Канада - Катар
1
2
1
Всего ударов по воротам
32
2
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
2
Угловые удары
19
1
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
567
162
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
64
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
4.6
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.15
-1.15
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
БиСи Плэйс
Посещаемость:
52497
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24.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Канада
1 : 1
12.06.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
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