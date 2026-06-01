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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Ирландия
Канада - Ирландия: онлайн-трансляция 06 июня 2026
Канада
06.06.2026, суббота, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Ирландия
Матч
Коэффициенты
Статистика матча Канада - Ирландия
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Удары из пределов штрафной
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xGP (предотвращенные голы)
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Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
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Канада – Узбекистан: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.63
1 июня, 08:49
Канада – Тунис: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.92
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Канада – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта, 18:50
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Ирландия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая, 20:35
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Отбор ЧМ-2026. Босния и Герцеговина выбила Уэльс, Чехия прошла Ирландию
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