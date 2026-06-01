Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде

Канада – Узбекистан: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.63

Ирландия – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Ирландия – Катар: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.65

Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62