Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швейцария - Канада
Швейцария - Канада: обзор матча 24 июня 2026
Швейцария
24.06.2026, среда, 22:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Канада
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Канада
Завершен
90'
+6'
87'
Желтая карточка
Лайам Миллар
(фол)
Замена
Кристиан Фасснахт
️️️️➡️️
Йоан Манзамби
85'
Замена
Седрик Иттен
️️️️➡️️
Брель Эмболо
85'
83'
Замена
Якоб Шаффельбург
️️️️➡️️
Ричмонд Ларея
Замена
Дан Ндой
️️️️➡️️
Рубен Варгас
80'
74'
Замена
Дэвид Промис
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
Замена
Михел Эбишер
️️️️➡️️
Джибриль Соу
74'
Замена
Силвэн Видмер
️️️️➡️️
Лука Жакес
74'
58'
Замена
Стефен Эустакиу
️️️️➡️️
Мэтью Шоньер
58'
Замена
Тани Олувасейи
️️️️➡️️
Кайл Ларин
58'
Замена
Лайам Миллар
️️️️➡️️
Али Ахмед
45'
+4'
32'
Желтая карточка
Кайл Ларин
Желтая карточка
Гранит Джака
32'
Показать весь матч
Live: Швейцария - Канада
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+6'
Грегор Кобель (Switzerland) заработал штрафной на своей половине поля.
90+6'
Дэвид Промис (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Грегор Кобель (Switzerland). Пас отдал Якоб Шаффельбург.
90+6'
Алистер Джонстон (Canada) пробил головой по воротам. Сейв сделал Грегор Кобель (Switzerland). Длинный пас делал Якоб Шаффельбург.
90+3'
Дэвид Промис (Canada) пробил головой по воротам. Сейв сделал Грегор Кобель (Switzerland). Пас отдал Алистер Джонстон.
90+1'
Момент не реализован! Дерек Корнелиус (Canada). Длинный пас отдал Алистер Джонстон.
90'
Сколько минут добавил судья? 6.
89'
Правила нарушил Седрик Иттен (Switzerland).
88'
Лайам Миллар (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Лайам Миллар (Canada) получил желтую карточку за фол.
87'
Правила нарушил Лайам Миллар (Canada).
87'
Мануэль Аканджи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
85'
Замена у команды Switzerland. Брель Эмболо ушел, Седрик Иттен вышел.
85'
Замена у команды Switzerland. Йоан Манзамби ушел, Кристиан Фасснахт вышел.
83'
Замена у команды Canada. Ричмонд Ларея ушел, Якоб Шаффельбург вышел.
80'
Дан Ндой (Switzerland) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Замена у команды Switzerland. Рубен Варгас ушел, Дан Ндой вышел.
79'
Ремо Фройлер (Switzerland) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Момент не реализован! Дерек Корнелиус (Canada).
78'
Правила нарушил Михел Эбишер (Switzerland).
78'
Джонатан Дэвид (Canada) заработал штрафной на правом фланге.
77'
Силвэн Видмер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
76'
Гол! 2:1! Забил Дэвид Промис (Canada). Ассистент - Натан-Дилан Салиба.
75'
Замена у команды Canada. Тажон Бьюкенан ушел, Дэвид Промис вышел.
74'
Замена у команды Switzerland. Лука Жакес ушел, Силвэн Видмер вышел.
74'
Замена у команды Switzerland. Джибриль Соу ушел, Михел Эбишер вышел.
71'
Рикардо Родригес (Switzerland) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил Алистер Джонстон (Canada).
69'
Ruben Vargas отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
68'
Nico Elvedi отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
68'
Удар заблокирован. Бил Jonathan David (Canada). Длинный пас делал Liam Millar.
64'
Брель Эмболо (Switzerland) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Правила нарушил Натан-Дилан Салиба (Canada).
61'
Рикардо Родригес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
61'
Удар заблокирован. Бил Дерек Корнелиус (Canada). Длинный пас делал Лайам Миллар.
61'
Ремо Фройлер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
61'
Удар заблокирован. Бил Лайам Миллар (Canada). Ассистент - Натан-Дилан Салиба.
58'
Замена у команды Canada. Ali Ahmed ушел, Liam Millar вышел.
58'
Замена у команды Canada. Cyle Larin ушел, Tani Oluwaseyi вышел.
58'
Замена у команды Canada. Мэтью Шоньер ушел, Стефен Эустакиу вышел.
57'
Гол! 2:0! Забил Йоан Манзамби (Switzerland). Ассистент - Брель Эмболо.
55'
Правила нарушил Йоан Манзамби (Switzerland).
55'
Дерек Корнелиус (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Алистер Джонстон (Canada) заработал штрафной на правом фланге.
46'
Гол! 1:0! Забил Рубен Варгас (Switzerland). Ассистент - Йоан Манзамби (длинная передача).
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+4'
Джонатан Дэвид (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Мэтью Шоньер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Switzerland.
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
44'
Момент не реализован! Джонатан Дэвид (Canada). Пас отдал Тажон Бьюкенан.
43'
Люк Де Фужероля (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Грегор Кобель отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Canada.
41'
Али Ахмед (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Грегор Кобель (Switzerland). Пас отдал Джонатан Дэвид.
40'
Момент не реализован! Alistair Johnston (Canada).
39'
Правила нарушил Ремо Фройлер (Switzerland).
38'
Момент не реализован! Гранит Джака (Switzerland).
33'
Cyle Larin (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Gregor Kobel (Switzerland). Проникающий пас делал Jonathan David.
32'
Гранит Джака (Switzerland) получил желтую карточку.
32'
Кайл Ларин (Canada) получил желтую карточку.
30'
Гранит Джака (Switzerland) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Мэтью Шоньер (Canada).
25'
Пауза окончена. Матч продолжается.
22'
Йоан Манзамби (Switzerland) в офсайде.
21'
Правила нарушил Брель Эмболо (Switzerland).
20'
Люк Де Фужероля (Canada) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Грегор Кобель (Switzerland). Длинный пас делал Мэтью Шоньер.
19'
Тажон Бьюкенан (Canada) заработал штрафной на правом фланге.
18'
Правила нарушил Ruben Vargas (Switzerland).
18'
Mathieu Choiniere (Canada) заработал штрафной в атаке.
17'
Брель Эмболо (Switzerland) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Canada). Пас отдал Рикардо Родригес.
15'
Правила нарушил Рикардо Родригес (Switzerland).
15'
Тажон Бьюкенан (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Кайл Ларин (Canada) в офсайде.
11'
Ричмонд Ларея (Canada) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Удар заблокирован. Бил Йоан Манзамби (Switzerland).
11'
Брель Эмболо (Switzerland) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Максим Крепо (Canada). Проникающий пас делал Рикардо Родригес.
10'
Йоан Манзамби (Switzerland) заработал штрафной на левом фланге.
10'
Правила нарушил Люк Де Фужероля (Canada).
7'
Брель Эмболо (Switzerland) заработал штрафной в атаке.
7'
Правила нарушил Дерек Корнелиус (Canada).
5'
Алистер Джонстон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Switzerland.
4'
Luca Jaquez (Switzerland) заработал штрафной на правом фланге.
4'
Правила нарушил Richie Laryea (Canada).
3'
Правила нарушил Luca Jaquez (Switzerland).
3'
Ali Ahmed (Canada) заработал штрафной на левом фланге.
2'
Правила нарушил Djibril Sow (Switzerland).
2'
Ричмонд Ларея (Canada) заработал штрафной на левом фланге.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
17
Рубен Варгас
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Канада
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Али Ахмед
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
(К)
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Дан Ндой
ПВ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
24
Дэвид Промис
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кобель
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
25
Жакес
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
9
Манзамби
17
Варгас
7
Эмболо
4-3-1-2
16
Крепо
22
Ларея
2
Джонстон
13
Корнелиус
4
Де Фужероля
20
Ахмед
6
Шоньер
25
Салиба
17
Бьюкенан
9
Ларин
10
Дэвид
25
Жакес
3
Видмер
3
Видмер
25
Жакес
15
Соу
20
Эбишер
20
Эбишер
15
Соу
9
Манзамби
16
Фасснахт
16
Фасснахт
9
Манзамби
17
Варгас
11
Ндой
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
26
Иттен
26
Иттен
7
Эмболо
6
Шоньер
7
Эустакиу
7
Эустакиу
6
Шоньер
22
Ларея
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
22
Ларея
20
Ахмед
11
Миллар
11
Миллар
20
Ахмед
17
Бьюкенан
24
Промис
24
Промис
17
Бьюкенан
9
Ларин
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Ларин
Остались в запасе
Швейцария
Канада
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Оуэн Гудман
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Швейцария - Канада
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
19
13
Офсайды
1
3
Количество передач
443
339
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
БиСи Плэйс
Посещаемость:
52497
Новости команд
Все
Швейцария
Канада
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
9
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
09:24
2
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
01:58
19
Обзор матча Швейцария – Колумбия голы и лучшие моменты (Видео)
01:52
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
9
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
09:24
2
Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026
01:58
19
Обзор матча Швейцария – Колумбия голы и лучшие моменты (Видео)
01:52
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 08:25
69
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
Вчера, 05:55
Чемпионат мира 2026, 6-7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
6 июля
Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
5 июля
Тренер Марокко объяснил, как удалось разгромить Канаду
5 июля
2
Больше новостей
Чемпионат мира
Все
Текущие
Будущие
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
- : -
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
- : -
10.07.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
- : -
12.07.2026
Англия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
- : -
12.07.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
- : -
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
- : -
10.07.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
- : -
12.07.2026
Англия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
- : -
12.07.2026
Швейцария
Последние матчи
Все
Швейцария
Канада
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
Швейцария
2 : 1
24.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Швейцария
2 : 1
24.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 2 тур
Швейцария
4 : 1
18.06.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
Швейцария
2 : 1
24.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Канада
1 : 1
12.06.2026
Босния и Герцеговина
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+