Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 5 на 6 июля продолжится стадия 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В первой игре дня встретятся Бразилия и Норвегия.

Затем сильнейшего будут выяснять Мексика и Англия. Победители пар сыграют друг с другом в 1/4 финала.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Впервые в турнире участвуют 48 команд.