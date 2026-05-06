Чемпионат мира 2026, 5-6 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 5 на 6 июля продолжится стадия 1/8 финала чемпионата мира-2026.
В первой игре дня встретятся Бразилия и Норвегия.
Затем сильнейшего будут выяснять Мексика и Англия. Победители пар сыграют друг с другом в 1/4 финала.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.
Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Впервые в турнире участвуют 48 команд.
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада - Марокко - 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 - А. Унаи, 50; 0:2 - А. Унаи, 82; 0:3 - С. Рахими, 90+8.
Парагвай - Франция - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - К. Мбаппе, 70 (с пенальти).
Бразилия - Норвегия - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 79; 0:2 - Э. Холанд, 90; 1:2 - Неймар, 90+10 (с пенальти).
Незабитые пенальти: Б. Гимарайнс, 14 - нет.
Мексика - Англия - 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 36; 0:2 - Д. Беллингем, 38; 1:2 - Х. Киньонес, 42; 1:3 - Г. Кейн, 60 (с пенальти); 2:3 - Р. Хименес, 69 (с пенальти).
Удаления: нет - Д. Куанса, 54.
Португалия - Испания - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - М. Мерино, 90+1.
США - Бельгия - 1:4 (0:0)
Аргентина - Египет - 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Я. Ибрахим, 15; 0:2 - М. Зико, 67; 1:2 - К. Ромеро, 79; 2:2 - Л. Месси, 83; 3:2 - Э. Фернандес, 90+2.
Незабитые пенальти: Л. Месси, 21 - нет.
Швейцария - Колумбия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, по пенальти 4:3)
Источник: «Бомбардир»