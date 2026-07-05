Путин обратился к Трампу по поводу ЧМ-2026

В субботу, 4 июля, состоялся телефонный разговор между президентами России и США.

В ходе диалога главы двух государств затронули тему проведения чемпионата мира в Соединенных Штатах.

«Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал [Дональду Трампу] дальнейшего успешного проведения чемпионата мира», – сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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