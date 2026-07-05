Рахимов определил самую большую сенсацию ЧМ-2026

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о неожиданном вылете сборной Германии с чемпионата мира.

Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Вылет Германии – самая большая сенсация ЧМ‑2026. Немцы любят контролировать мяч, но в переходных фазах у них было очень много свободного пространства.

Парагвайцы навязали им борьбу, и немцы были вынуждены чаще атаковать издали. У них пропала уверенность, они были выведены из равновесия.

По ходу турнира сборная Германии не производила впечатления уверенной команды. Если заранее определено, кто будет бить пенальти в послематчевой серии, то у футболиста должна быть еще и психологическая уверенность.

Именно ее Парагвай и сумел лишить Германию. У немцев был страх вылета, а у Парагвая – уверенность, появившаяся после выхода в эту стадию турнира.

Юлиан Нагельсман – сильный тренер. Но проблема не в тренере, а во внутренней ситуации в немецком футболе. В нашем чемпионате сейчас больше единоборств, чем там, где слишком зациклились на тактике. Это отразилось и на сборной.

Футболисты должны сами адаптироваться к изменениям по ходу игры. Сейчас любую сборную можно изучить. Изменения в игре, которые предлагает тренер, должны работать, а для этого нужны футболисты соответствующего уровня.

И речь не о пяти‑десяти игроках, а о двадцати. А такого количества футболистов в Германии сейчас нет», – сказал Рахимов.

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