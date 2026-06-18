Рахимов ответил, заслужил ли 41-летний Роналду место в старте сборной Португалии

Экс-тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о целесообразности включения Криштиану Роналду в стартовый состав сборной Португалии на ЧМ-2026.

В 1-м туре группового этапа португальцы сыграли вничью со счетом 1:1 с ДР Конго.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями.

Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

– Появлению Роналду в стартовом составе не нужно искать оправдания, потому что он заслужил это место. Он может сыграть неудачно, но он остается лидером.

– Лидер в целом, а кто был лидером в матче со сборной ДР Конго?

– Нельзя выделять одного кого‑то. Если мы посмотрим тех игроков, которые располагаются за Роналду, они все звезды и должны были вести за собой команду точно так же.