Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что Лионель Месси индивидуально сильнее Криштиану Роналду.

Роналду не сделал результативных действий в первом матче ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1). Месси оформил хет-трик в игре с Алжиром (3:0).

«Хочу отметить, что Месси индивидуально сильнее Роналду – тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей.

Лео тоже способен забить со стандарта, при этом может спокойно обыграть двух-трех соперников как внутри штрафной, так и за ее пределами и сразу пробить – что он и показал против Алжира. И это еще из-за офсайда четвертый гол не засчитали.

Уверен: тот хет-трик – не последние мячи Лионеля на чемпионате. Подобные вещи он станет демонстрировать в каждой игре. Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала – хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшнего футболиста», – сказал Аленичев.