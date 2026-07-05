Ибрагимович восхищен хладнокровием сборной Франции в матче с Парагваем: «Я бы получил 4 или 5 красных карточек»

Златан Ибрагимович прокомментировал провокационное поведение игроков сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Франции.

Французы победили со счетом 1:0 и вышли в 1/4 финала.

Парагвайцы, несмотря на грязную игру, не получили ни одной карточки за 90 минут.

«Если бы я играл в этом матче, то получил бы 4 или 5 красных карточек. Игроки Франции проявили хладнокровие, они сохраняли спокойствие и улыбались.

Это лучшая реакция на провокации – улыбаться и не поддаваться», – сказал Ибрагимович.

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