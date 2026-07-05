Генич вновь проиграл деньги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич продолжает проигрывать на ставках.

Журналист перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Канадой и Марокко (0:3) поставил 10 тысяч рублей на гол нападающего марокканцев Браима Диаса под коэффициент 3,2.

«Кажется, пришло время для гола Браима. Когда, если не сейчас? Еще и кэф такой вкусный», – писал Генич перед ставкой.

В итоге Браим не забил, но сделал два голевых паса.

Диас выступает за «Реал».

Марокко в 1/4 финала встретится с победителем пары Парагвай – Франция.

На прошлом ЧМ-2022 марокканцы заняли четвертое место.

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