Генич вновь проиграл деньги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич продолжает проигрывать на ставках.
Журналист перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Канадой и Марокко (0:3) поставил 10 тысяч рублей на гол нападающего марокканцев Браима Диаса под коэффициент 3,2.
«Кажется, пришло время для гола Браима. Когда, если не сейчас? Еще и кэф такой вкусный», – писал Генич перед ставкой.
В итоге Браим не забил, но сделал два голевых паса.
- Диас выступает за «Реал».
- Марокко в 1/4 финала встретится с победителем пары Парагвай – Франция.
- На прошлом ЧМ-2022 марокканцы заняли четвертое место.
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Источник: телеграм-канал Константина Генича