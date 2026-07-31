Мостовой оценил трансфер «Спартака» за миллиард рублей

Александр Мостовой высказался о готовящемся переходе Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».
Сообщалось, что красно-белые воспользуются опцией выкупа албанского нападающего за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).
«Даку – хороший нападающий для нашего чемпионата. У него интересный стиль, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?
Ливай, вроде бы, ищет клуб, поэтому вариант с Даку очень неплохой. Любой хороший нападающий поможет «Спартаку», в том числе Даку.
Но интересно, его возьмут основным или запасным? Если основным, то что будет с Угальде? Его продадут или он будет в запасе? Наверняка он не захочет сидеть на скамейке, потому что был лучшим бомбардиром», – заявил Мостовой.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Metaratings