Мостовой оценил трансфер «Спартака» за миллиард рублей

Александр Мостовой высказался о готовящемся переходе Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые воспользуются опцией выкупа албанского нападающего за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

«Даку – хороший нападающий для нашего чемпионата. У него интересный стиль, но куда «Спартаку» деть Угальде и Гарсию?

Ливай, вроде бы, ищет клуб, поэтому вариант с Даку очень неплохой. Любой хороший нападающий поможет «Спартаку», в том числе Даку.

Но интересно, его возьмут основным или запасным? Если основным, то что будет с Угальде? Его продадут или он будет в запасе? Наверняка он не захочет сидеть на скамейке, потому что был лучшим бомбардиром», – заявил Мостовой.