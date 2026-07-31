«Спартак» оформит трансфер за миллиард рублей

«Спартак» проинформировал «Рубин» о выкупе нападающего Мирлинда Даку.
Казанский клуб получил официальное письмо об активации опции выкупа 28-летнего футболиста.
Красно-белые заплатят 11 миллионов евро (1 миллиард рублей) – это отступные в контракте албанца.
Договор с новичком заключат на три года – до лета 2029-го.
- Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова