«Спартак» оформит трансфер за миллиард рублей

«Спартак» проинформировал «Рубин» о выкупе нападающего Мирлинда Даку.

Казанский клуб получил официальное письмо об активации опции выкупа 28-летнего футболиста.

Красно-белые заплатят 11 миллионов евро (1 миллиард рублей) – это отступные в контракте албанца.

Договор с новичком заключат на три года – до лета 2029-го.