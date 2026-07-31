Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» оформит трансфер за миллиард рублей

31 июля, 19:46
46

«Спартак» проинформировал «Рубин» о выкупе нападающего Мирлинда Даку.

Казанский клуб получил официальное письмо об активации опции выкупа 28-летнего футболиста.

Красно-белые заплатят 11 миллионов евро (1 миллиард рублей) – это отступные в контракте албанца.

Договор с новичком заключат на три года – до лета 2029-го.

  • Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
  • Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
Два футболиста могут покинуть «Спартак» после подписания Даку 5
Генич описал переход Даку в «Спартак» двумя словами 4
В «Рубине» отреагировали на новость об уходе Даку в «Спартак» 4
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1785518743
К нашему чемпионату адаптирован, деньги не сумасшедшие, да видимо лучше ничего и не предвиделось!... Посмотрим, что из этого выйдет. Теперь бы еще Гарсию впарить кому...
Ответить
DVOK68
1785519052
Меняем на Гарсию)
Ответить
Beskow
1785519526
Под игру Карседо само то.. Такой нап и был нужен.
Ответить
sochi-2013
1785519838
Вот сейчас по двум программам на лечение детей собирали ....
Ответить
Император 1
1785520054
Такой нападающий Спартаку точно не навредит.
Ответить
Semenycch
1785520110
Лукойл, на украденные у Российского народа деньги, решил ослабить прямого конкурента за место в турнирной таблице.
Ответить
anatolich72
1785520317
Не бесполезная покупка. Парень забивной именно такой нужен Спартаку
Ответить
Челнинец
1785520435
В принципе это объяснимо, Даку уже приспособлен к рпл, планку держит по голам за сезон, привезя очередного Гарсию можно снова прогадать, а Даку хорош, единственный минус с характером, может касную схлопотать. Так что хороший трансфер.
Ответить
АК 68
1785520860
Посмотрим, что из этого получится, лучше уж Даку, чем ноу-нейма за такие же деньги из южной америки.Что касается миллиарда рублей того же Соболева продали примерно за такую сумму
Ответить
Красногорск_Фан
1785521208
Даку есть что доказывать в Спартаке. Тем более если хочется первых мест. Да и майка в Рубине похожего цвета. Быстро адаптируется. Будет интересно.
Ответить
Главные новости
Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»
00:54
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
Все новости
Все новости
ФотоАкинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»
01:18
Речь Игдисамова в раздевалке ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»
00:57
Раскрыт функционал Гинера в ЦСКА
00:06
Смородская отреагировала на провал «Локо» в Махачкале
Вчера, 23:33
В ЦСКА двумя словами описали ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 23:26
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
В ЦСКА описали Бориско двумя словами
Вчера, 23:11
Талалаев прокомментировал трансфер вратаря Бориско в ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Галактионов высказался о нервозности вокруг «Локомотива»
Вчера, 22:50
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
Рабинер прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо Мх»
Вчера, 22:27
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Стало известно состояние Митрюшкина после травмы в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:49
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Динамо Мх»
Вчера, 21:31
2
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
Вчера, 20:43
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:30
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Тренер ЦСКА прокомментировал покупку вратаря Бориско
Вчера, 20:15
«Локомотив» заменил вратаря в матче с «Динамо Мх»
Вчера, 19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»: 1 августа 2026
Вчера, 19:37
1
Выявлено отрицательное качество Батракова
Вчера, 19:25
8
Игдисамов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов»
Вчера, 19:11
11
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА
Вчера, 18:51
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:08
1
РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1)
Вчера, 18:08
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+