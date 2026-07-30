Еще одна конфедерация поддержала бойкот ЧМ

Все 41 страна КОНКАКАФ поддержала бойкот чемпионатов мира, инициированный УЕФА.
Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсетях.
Ранее 55 ассоциаций УЕФА единогласно пригрозили ФИФА бойкотом мужского и женского чемпионатов мира.
- Причиной конфликта стало намерение ФИФА продать часть прав на турниры частным инвесторам.
- Это инициатива президента ФИФА Джанни Инфантино.
- Теперь к демаршу присоединились все страны Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.
Источник: «Бомбардир»