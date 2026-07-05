Дешам рассказал об оскорблениях со стороны Парагвая

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над Парагваем (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись. С этими южноамериканскими командами всегда сложно», – сказал Дешам.

Тренер также сообщил, что дал подопечным указание защищать нападающего Килиана Мбаппе.

«В конце я попросил двух наших самых крупных парней быть рядом с Килианом. Парагвайцы собирались сбить его с ног. Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись», – приводит слова Дешама BBC.

Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе на 70-й минуте с пенальти.

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко 9 июля.

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