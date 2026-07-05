Тренер Парагвая объяснил, за счет чего Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о вылете своей команды с ЧМ-2026 после поражения от Франции (0:1).

«Мы сражались как львы. Франция не смогла найти ответ, для победы им понадобилось индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР.

Мы очень усердно работали, чтобы добиться другого результата. Но я осознаю, что мы приехали сюда бороться. И мы боролись.

Нам потребовалось 16 лет, чтобы вновь попасть на ЧМ – при этом Килиан Мбаппе выиграл его с первой попытки, во второй раз дошел до финала, а теперь борется за звание лучшего бомбардира», – сказал Альфаро.

63-летний аргентинский специалист также высказался о своем будущем в национальной команде Парагвая. У него подходит к концу срок контракта со сборной.

«Я покидаю турнир со спокойной душой, зная, как мы сыграли. Мне грустно, потому что я хотел пройти дальше. Поражение никогда не приносит радость. Я не люблю проигрывать. Но сказал ребятам в раздевалке – если вы хотите быть победителями, то сначала нужно научиться проигрывать.

Сейчас у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу ничего осмыслить, потому что эмоции переполняют. Думаю, мне нужно немного подождать, а потом думать о будущем. Ситуация должна успокоиться, и мы посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю, чем буду заниматься.

Для меня нет места лучше, чем Парагвай. Страна открыла двери, клубы открыли двери. У меня сложились прекрасные отношения с игроками. Я испытываю ко всем чувство благодарности», – приводит слова Альфаро Reuters.

Килиан Мбаппе забил единственный гол в матче с пенальти на 70-й минуте.

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко 9 июля.

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