Волевая победа «Спартака», у «Зенита» срывается еще один трансфер и другие новости

Месси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде.

Карпукас передумал переходить в «Зенит».

Инсайдер сообщил, что Мексика победила Эквадор благодаря наркобаронам.

Иванов покинул должность президента «Урала» спустя 23 года.

Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова.

Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над другим клубом РПЛ (3:2).

ЦСКА не смог победить команду из Первой лиги.

Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах.

Комментатор Шнякин проспал эфир, уснув в машине.

Дзюба дерзко ответил Аршавину на его претензии к Роналду.

Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак».