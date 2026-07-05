Воробьев отреагировал на новость о своих финансовых запросах к «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заверил, что не выдвигал финансовые требования «Спартаку».
– В СМИ писали, что вы хотели бы зарабатывать 2 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак».
– Вы же у меня спросили, я ответил – из «Спартака» на меня никто не выходил.
– Откуда тогда эта информация?
– Напишите или позвоните человеку, который это написал. Спросите, откуда у него такая информация.
– Это бред?
– Ну конечно.
- Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года.
- В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Его рыночная цена – 6 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»