Воробьев отреагировал на новость о своих финансовых запросах к «Спартаку»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заверил, что не выдвигал финансовые требования «Спартаку».

– В СМИ писали, что вы хотели бы зарабатывать 2 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак».

– Вы же у меня спросили, я ответил – из «Спартака» на меня никто не выходил.

– Откуда тогда эта информация?

– Напишите или позвоните человеку, который это написал. Спросите, откуда у него такая информация.

– Это бред?

– Ну конечно.