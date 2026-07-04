ЧМ-2026. Сборная Марокко прошла в 1/8 финала Канаду (3:0)

Сборная Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2026 легко прошла Канаду. Африканская команда забила три безответных мяча во втором тайме.
Канада заканчивает выступление на домашнем турнире.
Марокко в четвертьфинале встретится с победителем пары Парагвай – Франция.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Канада - Марокко - 0:3 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Унаи, 50; 0:2 - А. Унаи, 82; 0:3 - С. Рахими, 90+8.
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Источник: «Бомбардир»