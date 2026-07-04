Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин недоволен игрой вратаря сборной Алжира Луки Зидана на чемпионате мира-2026.

«Из голкиперов, дошедших до 1/16 финала, в номинацию «главное разочарование» я бы включил Люку Зидана. Алжир – крепкая сборная. Как же ему удалось стать там первым номером?! Неужели все конкуренты настолько слабее?

Я стараюсь не критиковать коллег, но Зидану-младшему объективно не хватает мастерства, чтобы играть на высоком уровне. Везде пишут, что его рост – 183 сантиметра. Но смотришь со стороны – и кажется, что он намного ниже. Щупленький, робкий... В итоге на ЧМ-2026 за три матча пропустил шесть мячей. При 15 ударах в створ! Статистика, мягко говоря, неутешительная», – написал Нигматуллин.

Первая стадия плей-офф стартует сегодня вечером, 4 июля.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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