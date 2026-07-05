Тренер Канады после разгрома заявил, что его команда играла лучше Марокко

Главный тренер сборной Канады Джесс Марш остался доволен игрой подопечных в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Марокко (0:3).

«Мы играли лучше. Мы играли лучше, правильно? В паре эпизодов они действовали эффективнее, чем мы, но проблема была не в интенсивности, просто в заключительной трети они действовали качественно, а нам не хватило навыков реализации, когда они были необходимы.

С точки зрения плана на матч, идеи, веры в себя и того, чтобы заставить топ-соперника играть в полную силу, мы были намного лучше соперника в первом тайме и даже в начале второго тайма. Был один эпизод, когда счет стал 0:1, а в остальном игра была за нами.

В первом тайме 11 игроков выдали невероятное выступление, и нам не повезло, что мы не смогли повести в счете, а дальше все решали мелкие детали. У них команда высокого уровня и есть игроки, которые выступают на высоком уровне, но с точки зрения того, как мы играли, план на матч был просто невероятным.

Нашим болельщикам очень приятно наблюдать за такой командой, которая навязывает свою игру, не отсиживается в обороне и показывает, что может быть лучше соперника. Я бы предпочел быть на нашем месте, а не на их. Как бы хороша ни была сборная Марокко, я бы предпочел быть на нашем месте», – сказал Марш.

Голы у Марокко забили Аззедин Унаи на 50-й и 82-й минутах и Суфьян Рахими на 90+8-й.

Канада показала свой лучший результат в истории на ЧМ.

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