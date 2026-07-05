Тренер сборной Франции раскрыл, правда ли, что Мбаппе – диктатор

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли нападающего Килиана Мбаппе в команде.

– Как вы думаете, Килиан Мбаппе обрел зрелость в своем подходе к капитанству?

– Вы изображаете его как диктатора, – не вы лично, – но этот образ Килиана совершенно не соответствует действительности. С самого первого дня тренировочных сборов у него был правильный настрой. Когда он говорит, он говорит от имени всей команды.

Он передает мне проблемы игроков, которые не всегда относятся к нем самому. Если хочешь заботиться о других, у тебя не должно быть проблем, и если и есть игрок, у которого нет проблем, то это Килиан. Все следуют за ним. Это отличная команда, и это нормально, это я выбрал его [капитаном].

27-летний Мбаппе в 5 матчах на ЧМ-2026 забил 7 голов, сделал 2 ассиста.

В соцсетях появляется множество мемов, в которых французский форвард предстает в образе диктатора.

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко.

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