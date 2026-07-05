Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026

Вратарь сборной Парагвая Орландо Гилл прокомментировал перепалку с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе после матча 1/8 финала ЧМ-2026.

Голкипер южноамериканской команды проходил мимо форварда «трехцветных» и хотел пожать тому руку, но Килиан его проигнорировал. Тогда Гилл бросил мяч Мбаппе в спину, что привело к небольшой потасовке с участием игроков обеих команд.

«Это футбол. Если они к такой игре не привыкли, что тут поделать. Я протянул руку, чтобы поздравить его. Поскольку он меня проигнорировал, я немного разозлился, но затем успокоился. Я поздравляю Францию. Они проводят отличный турнир и выглядят фаворитами ЧМ», – сказал Гилл.

Франция победила Парагвай со счетом 1:0. Мбаппе забил единственныый гол в матче с пенальти на 70-й минуте.

В 1/4 финала французы сыграют с Марокко.

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