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  • Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026

Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026

Сегодня, 11:36
3

Вратарь сборной Парагвая Орландо Гилл прокомментировал перепалку с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе после матча 1/8 финала ЧМ-2026.

Голкипер южноамериканской команды проходил мимо форварда «трехцветных» и хотел пожать тому руку, но Килиан его проигнорировал. Тогда Гилл бросил мяч Мбаппе в спину, что привело к небольшой потасовке с участием игроков обеих команд.

«Это футбол. Если они к такой игре не привыкли, что тут поделать. Я протянул руку, чтобы поздравить его. Поскольку он меня проигнорировал, я немного разозлился, но затем успокоился. Я поздравляю Францию. Они проводят отличный турнир и выглядят фаворитами ЧМ», – сказал Гилл.

  • Франция победила Парагвай со счетом 1:0. Мбаппе забил единственныый гол в матче с пенальти на 70-й минуте.
  • В 1/4 финала французы сыграют с Марокко.

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Источник: Bolavip
Чемпионат мира Франция Парагвай Мбаппе Килиан Гилл Орландо
Комментарии (3)
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СильныйМозг
1783242644
С такой обезьяной, как Мбаппе, лучше не фоткаться, укусит, плохая обезьяна.
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vvv123
1783243011
Подделали липовый пен судейки, а то бы не одолеть. Коррупция, блин!
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