28 мая в товарищеском матче встретятся сборные Ирландии и Катара. Хозяева разгромили Гренаду (5:0) в прошлой игре и не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах. Катар переживает кризис – не может выиграть в 4 последних товарищеских встречах. В личных встречах ирландцы разгромили катарцев 4:0.

Ирландия

Ирландский коллектив подходит к матчу в прекрасном настроении. Разгром Гренады со счeтом 5:0 в прошлом туре стал настоящей сенсацией и доказал, что «зелeная армия» умеет добиваться результата даже в непростых условиях. Команда не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах и не пропускает в 3 последних – феноменальная серия! В атаке ирландцы просто уничтожают соперников: 12 голов за последние 5 игр (2.40 в среднем), а оборона действует надeжно – всего 4 пропущенных за тот же отрезок (0.80 в среднем).

Дома ирландцы чувствуют себя уверенно (не проигрывают в 5 из 7 последних матчей). А главное – в 2021 году они уже встречались с Катаром и разгромили его 4:0. Этот результат наверняка добавит уверенности хозяевам. Катар для ирландцев – удобный соперник.

Катар

Катарский коллектив переживает глубокий кризис – четыре товарищеских матча без побед. Оборона literally разваливается: 9 пропущенных за последние 5 игр (1.80 в среднем), и пропускают в 6 из 8 последних матчей. В гостях катарцы вообще беспомощны – 7 матчей без побед на выезде в товарищеских встречах. В прошлом туре Катар уступил Зимбабве (1:2), продлив свою безвыигрышную серию.

Атака ещe работает (1.20 гола за игру), но против такой организованной обороны Ирландии этого явно недостаточно. История личных встреч тоже пугает – разгром 0:4 от ирландцев в 2021 году. Катар уже проигрывает психологически до стартового свистка.

Факты о командах:

Ирландия

Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах

Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах

Разгром Гренады 5:0 в прошлом туре

Дома не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Разгром Катара 4:0 в 2021 году

В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Катар

Четыре товарищеских матча без побед – кризис

Семь матчей без побед в гостях в товарищеских встречах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

2021 год: Ирландия – Катар 4:0

2021 год: Катар – Ирландия 1:1

Прогноз на матч Ирландия – Катар

Ирландия в отличной форме – разгром Гренады 5:0, 3 матча без пропущенных, 4 матча без поражений. Катар в кризисе – 4 матча без побед, 7 матчей без побед в гостях, дырявая оборона (1.80 пропущенных).

История личных встреч тоже на стороне ирландцев – разгром 4:0. Катар психологически сломлен и вряд ли сможет навязать борьбу. «Зелeная армия» уверенно победит, а катарцы могут забить гол престижа – они забивают в 3 последних товарищеских матчах, пусть и проигрывают.

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