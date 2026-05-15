Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62

16 мая состоится товарищеский матч сборных, в котором Ирландия примет Гренаду. Хозяева не проигрывают дома на протяжении 7 матчей и являются явным фаворитом, а гости представляют скромную карибскую футбольную школу и переживают серию поражений. Разница в классе колоссальна.

Ирландия

Ирландцы традиционно сильны в родных стенах и редко проигрывают при своих болельщиках – 7 матчей без поражений. Команда забивает в среднем 1,60 мяча за игру в последних 5 встречах и пропускает 0,80. После нулевой ничьей с Северной Македонией и поражения от Чехии по пенальти в квалификации ЧМ, а также побед над Венгрией (3:2), Португалией (2:0) и Арменией (1:0) команда демонстрирует добротный уровень. Ирландия играет вничью в 3 последних товарищеских матчах, но против Гренады наверняка постарается прервать эту серию и порадовать болельщиков уверенной победой.

Гренада

Карибская сборная переживает трудные времена. Три поражения подряд в товарищеских матчах и 9 пропущенных мячей в 5 последних встречах (1,80 в среднем). Команда забивает в 3 последних матчах и в среднем 1,20 мяча за игру. После разгрома от Кении (0:3), поражений от Руанды (0:4) и Ямайки (0:1) Гренада выглядит откровенно слабо на фоне европейских сборных. Команда пропускает в 4 последних матчах и вряд ли сможет сдержать ирландскую атаку.

Факты о командах:

Ирландия

Не проигрывает дома 7 матчей подряд

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру

Явный фаворит матча

Гренада

Проигрышная серия из 3 матчей

Пропускает в 4 последних встречах

Забивает в 3 последних матчах

Значительно уступает в классе

Прогноз на матч Ирландия – Гренада

Ирландия на голову сильнее и играет дома. Гренада проигрывает 3 матча подряд и пропускает почти в каждой встрече. Учитывая разницу в классе и домашний фактор, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа ирландцев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: