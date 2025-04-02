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Товарищеские матчи. Сборные
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Гренада
Сборная Гренады по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://grenadafa.com/
Тренер:
Энтони Модесте
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Ирландия – Гренада: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.62
15 мая
Трансляция
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
2025.04.02 15:45
1
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
2025.03.26 01:38
4
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
2025.03.25 11:16
3
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
2025.03.24 21:03
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
2025.03.24 13:55
1
Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой
2025.03.24 12:02
12
Пономарев – о рекорде Дзюбы: «Уверен, что Кержакову обидно. А болельщикам нет»
2025.03.24 09:13
12
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
2025.03.23 21:00
6
В России сделали самый большой флаг в истории Гренады
2025.03.21 18:18
1
Видео
Шнякин: «Рекордный гол Дзюбы забит с фолом»
2025.03.21 17:50
3
Колосков оценил число голов Дзюбы в сборной: «Средний и посредственный результат»
2025.03.21 13:12
3
23-летний школьник из сборной Гренады оценил погоду в Москве
2025.03.21 12:53
1
Мостовой – о рекорде Дзюбы: «Вы смеетесь над футболом, что ли?»
2025.03.21 12:06
8
Колосков сравнил рекорды Дзюбы и Блохина
2025.03.21 10:30
4
Кисляк – о Дзюбе: «Легенда русского футбола»
2025.03.21 09:31
2
Мостовой сказал, уснул ли он во время матча Россия – Гренада
2025.03.21 08:59
Колыванов сказал, является ли Дзюба лучшим игроком в истории сборной России
2025.03.21 08:41
2
Школьник из сборной Гренады готов играть за «Спартак» бесплатно: «Но только на начальном этапе»
2025.03.20 19:36
3
Фото
Рекордный гол Дзюбы забит после фола
2025.03.20 18:09
13
Капитан Гренады: «Россия выиграла бы ЧМ-2026»
2025.03.20 14:58
8
23-летний игрок Гренады сообщил, что учится в школе
2025.03.20 13:13
5
«Выставочный матч для бенефиса Дзюбы»: Ташуев – об игре Россия – Гренада
2025.03.20 10:45
1
Видео
Дзюба выложил новое видео после матча с Гренадой
2025.03.20 10:28
3
Ловчев: «Мы с Геничем и Радимовым забили бы Гренаде 20 штук»
2025.03.20 10:18
7
Фото
Россия забила Гренаде с нарушением правил
2025.03.20 08:41
4
56-летний Мостовой расстроился, что его не выпустили с Гренадой: «Тоже хотел забить, но уезжаю обиженным»
2025.03.20 07:56
5
Фото
Карпин повторил жест Дзюбы после рекордного гола
2025.03.20 01:11
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Видео
Дзюба объяснил, почему не сдержал слез перед матчем сборной России
2025.03.20 01:00
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