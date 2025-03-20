Карпин повторил жест Дзюбы после рекордного гола

Стало известно, как главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на забитый мяч Артема Дзюбы в ворота Гренады (5:0).

Форвард «Акрона» отличился на 43-й минуте.

Этот гол стал для него рекордным в составе национальной команды.

Дзюба превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Он сыграл за Россию впервые при Карпине.

Когда Дзюба забил рекордный гол, тренер повторил его жест, который стал знаменитым на ЧМ-2018.

Нападающий приложил руку к голове, изображая воинское приветствие, а Карпин спародировал его празднование.