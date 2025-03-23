Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о рекордном голе нападающего Артeма Дзюбы в составе сборной России.

«Дзюба забил 31 гол за сборную России. Теперь он лучший. Но с кем он играл-то? С какими-то папуасами. Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт.

Даже не слышал о такой стране, как Гренада. Где-то в Южной Америке? Северная, да! Играют с какими-то папуасами, 40 забили и ни одного не пропустили. Надо как-то уже разрешать эту ситуацию и играть с Англией, Нидерландами и Бразилией», – сказал Желудков.