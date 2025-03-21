Мостовой сказал, уснул ли он во время матча Россия – Гренада

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных России и Гренады (5:0).

«Честно сказать, не уснул, но, как и говорил ранее, ну что там смотреть? Что смотреть, когда одна команда играет, а вторая нет? Так к 40-й минуте счeт 1:0 был!

О футболе говорить не приходится, потому что выводы никакие не сделаешь. Кто играл в футбол на высоком уровне, понимают, что никаких выводов не сделать», – сказал Мостовой.