Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России

Александр Мостовой высказался о последних результатах сборной России.

В марте россияне разгромили Гренаду и Замбию с одинаковым счетом – 5:0.

Теперь у сборной серия из 8 побед подряд с разницей забитых и пропущенных голов 44:0.

«Меня немного возмущает, когда к таким соперникам как Гренада или Замбия, при всем уважении, относятся у нас так пафосно.

Нам, футбольным людям, это смешно. Меньше шуметь надо!

Вы играете со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА! Победили – и хорошо, молодцы», – заявил Мостовой.