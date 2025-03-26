Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России

Александр Мостовой высказался о последних результатах сборной России.
- В марте россияне разгромили Гренаду и Замбию с одинаковым счетом – 5:0.
- Теперь у сборной серия из 8 побед подряд с разницей забитых и пропущенных голов 44:0.
«Меня немного возмущает, когда к таким соперникам как Гренада или Замбия, при всем уважении, относятся у нас так пафосно.
Нам, футбольным людям, это смешно. Меньше шуметь надо!
Вы играете со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА! Победили – и хорошо, молодцы», – заявил Мостовой.
Источник: «Газета.ru»