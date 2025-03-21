Кисляк – о Дзюбе: «Легенда русского футбола»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк оценил рекорды форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
«Рекорд Дзюбы [по голам за сборную]? Все были рады за Артема. Все поздравили его. Не знаю, будет ли он проставляться. Дзюба обычный, простой человек. Легенда русского футбола.
Подкалывал ли как-то? Ну, всех по-своему. Но и его можно подкалывать. Но я не нашел такой смелости», – сказал Кисляк.
- Дзюба – рекордсмен по голам среди российских футболистов (236 мячей) и среди игроков сборной России (31).
- 19-летний Кисляк дебютировал за национальную команду в товарищеской игре с Гренадой (5:0).
Источник: «РБ Спорт»