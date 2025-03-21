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Шнякин: «Рекордный гол Дзюбы забит с фолом»

Сегодня, 17:50
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин обратил внимание, что судья имел основания отменить гол Артема Дзюбы, который сделал его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

  • Форвард «Акрона» забил Гренаде на 43-й минуте товарищеского матча.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе российской сборной.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова.

«А ведь рекордный гол Дзюбы забит… с фолом:) Не видел, чтобы это обсуждали, да и не так важно вроде – скорее забавно.

Но повтор четкий: перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику. Смачно так отдавил», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Акрон Гренада Россия Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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sochi-2013
1742571172
Еще и Шняга отметился. Легче стало? Как там про ишака и льва?
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Mirak92
1742572777
берем условный шинник с юниорами. рашка играет с дрочубой. те тупо угарают. дзюба забивает. и так по 5-10 игр за пол года. получается Месси и т.п. ****** ? Дзюба лучший в мире ? Товорняк это товарняк. Нет у приблудника никакого рекорда
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