Шнякин: «Рекордный гол Дзюбы забит с фолом»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин обратил внимание, что судья имел основания отменить гол Артема Дзюбы, который сделал его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Форвард «Акрона» забил Гренаде на 43-й минуте товарищеского матча.

Дзюба отличился 31-м голом в составе российской сборной.

Он побил рекорд Александра Кержакова.

«А ведь рекордный гол Дзюбы забит… с фолом:) Не видел, чтобы это обсуждали, да и не так важно вроде – скорее забавно.

Но повтор четкий: перед голевым выходом Артем наступил на галик защитнику. Смачно так отдавил», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.