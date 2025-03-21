Колосков сравнил рекорды Дзюбы и Блохина

Почетный президент РФС Вячеслав Колсоков высказался о достижении нападающего сборной России Артема Дзюбы. В товарищеском матче с Гренадой (5:0) он забил свой 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

– Признаете ли вы рекорд Дзюбы?

– А куда деваться? Статистика есть статистика. Кто бы что ни говорил, рекорд остается на бумаге.

– Но как быть с рекордом Олега Блохина? Россия правопреемница СССР. И сборная России по футболу преемница сборной СССР. У рекордсмена советской сборной Олега Блохина 42 гола. Стоит ли говорить, что Дзюба – рекордсмен?

– Нельзя сравнивать. Это другая история. Две разные формации. Есть сборная СССР и есть сборная России. Как ориентир – да, имел бы в виду 42 гола Блохина в сборной СССР. К этому надо стремиться.