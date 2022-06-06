Олег Блохин
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Блохин
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|5 ноября 1952
|Имя
|Олег
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Блохин
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|5 ноября 1952
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|10
|5
|3
|2
|Дата
|Матч
|22.08.2013
|Актобе
|2 : 3
|Динамо
|29.08.2013
|Динамо
|5 : 1
|Актобе
|19.09.2013
|Динамо
|0 : 1
|Генк
|03.10.2013
|Рапид
|2 : 2
|Динамо
|24.10.2013
|Динамо
|3 : 0
|Тун
|08.11.2013
|Тун
|0 : 2
|Динамо
|28.11.2013
|Генк
|3 : 1
|Динамо
|13.12.2013
|Динамо
|3 : 1
|Рапид
|20.02.2014
|Динамо
|0 : 2
|Валенсия
|28.02.2014
|Валенсия
|0 : 0
|Динамо