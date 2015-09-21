Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot в категории «Легенды футбола». Об этом говорится на официальном сайте награды. Кроме экс-вратаря «Спартака» в 2015 году премию получили француз Давид Трезеге, румын Георге Хаджи и аргентинец Даниэль Пассарелла.

Награда вручается действующим и бывшим футболистам старше 29 лет за выдающиеся достижения в футболе. Стоит отметить, что ранее этой почетной награды удостоились советские футболисты Игорь Беланов, Олег Блохин.