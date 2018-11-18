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    Сарри: «Вершина моей игровой карьеры? Матч с СССР. Моим прямым соперником был Блохин, это была катастрофа»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о своей игровой карьере. Он выступал за «Фильне» на любительском уровне на позиции центрального защитника.

    «Я играл до 33 лет. Вершина карьеры? Мне нравились недели, когда я находился вместе с партнерами и работал на тренировках. Помню, что мы сыграли товарищеский матч со сборной СССР в 1976 или 1977 году. Они были во Флоренции, потому что у них там был сбор.

    Помню, что на футболках советских игроков были буквы «СССР», моим прямым соперником был Олег Блохин, который получил «Золотой мяч» в 1975 году. Это была катастрофа. Он был очень быстрым», – сказал Сарри.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    18.11.2018 22:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 ноября 2018, 05:20

      А где сейчас Сарри и где Блохин. Щас Сарри с Челси для Блохина - это катастрофа.

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Бухбух 19 ноября 2018, 06:17

      Блохин тоже неплохих результатов добился, выход с Украиной в 1/4 ЧМ-06. А тренировать команду с менее низким уровнем гораздо сложнее, чем наоборот.

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > Nesterenko 19 ноября 2018, 16:49

      Это было так давно. О Блохине сейчас что-то ничего не слышно.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 ноября 2018, 00:06

      Недаром поговорка была в те времена: "Блоха свой гол забьет!"

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 ноября 2018, 00:02

      Интересная история.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      Parker 18 ноября 2018, 23:39

      Как игрок не видел, но как тренер вроде норм
      Посмотрим в перспективе.

      1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 18 ноября 2018, 22:50

      Что-то я не понял как он на любительском уровне играл со сб. СССР по футболу

      0
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      Рейтинг: +933

      Rabinovi_ch > Defensore 18 ноября 2018, 22:51

      На сборах играли с любительскими командами.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 18 ноября 2018, 22:48

      Будучи любителем сыграть со сборной СССР? Это по-настоящему круто

      1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 18 ноября 2018, 22:37

      Блохин в советские времена был для всех защитников катастрофой.

      8
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