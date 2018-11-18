Сарри: «Вершина моей игровой карьеры? Матч с СССР. Моим прямым соперником был Блохин, это была катастрофа»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о своей игровой карьере. Он выступал за «Фильне» на любительском уровне на позиции центрального защитника.

«Я играл до 33 лет. Вершина карьеры? Мне нравились недели, когда я находился вместе с партнерами и работал на тренировках. Помню, что мы сыграли товарищеский матч со сборной СССР в 1976 или 1977 году. Они были во Флоренции, потому что у них там был сбор.

Помню, что на футболках советских игроков были буквы «СССР», моим прямым соперником был Олег Блохин, который получил «Золотой мяч» в 1975 году. Это была катастрофа. Он был очень быстрым», – сказал Сарри.