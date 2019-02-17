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    Белоус: «У Блохина мания величия такая, что он говорит о себе в третьем лице: «Блохина никто на колени не поставит!»

    Девять лет назад не стало ФК «Москва». Бывший генеральный директор Юрий Белоус поговорил о личности одного из главных тренеров команды - Олега Блохина.

    «Блохин – выдающийся футболист. Личность. Но в нем это сквозит настолько, что раздражает и наших-то игроков. А легионеров – тем более. У него мания величия такая, что часто говорит о себе в третьем лице: «Блохин этого делать не будет! Блохина никто на колени не поставит!» Он не дипломат, не признает компромиссов. Помню, на сборах Пабло Баррьентос на полминуты опоздал к автобусу. Блохин ждать не стал. И правильно. Но! Парень договорился с водителем, прыгнул в машину, на поле был раньше команды. Олег Владимирович уперся: «Нет, отстраняю тебя от тренировки!» На пустом месте получили негатив в команде.

    В итоге от душевной атмосферы, созданной Леонидом Слуцким, ничего не осталось. При Блохине начался сумасшедший дом, иногда футболисты сами подходили и просили отпустить. В том числе Сергей Семак, которому в Казани предложили зарплату почти в три раза больше, чем в «Москве». А «Динамо» за Романа Адамова готово было заплатить шесть миллионов долларов. Я к Блохину. Слышу: «Адамова продавать нельзя. Что обо мне скажут люди, если отдам лучшего бомбардира? По Семаку определюсь после первого сбора».

    Он заканчивается, Блохин говорит: «Продавайте! Без Семака спокойно обойдемся». Позже я с большим интересом читал интервью Олега Владимировича, где он рассказывал, что Белоус сбагрил Семака без его ведома. Что касается Адамова, то со временем понял – надо было посадить Рому на телегу, впрячься в нее самому и отвезти в «Динамо». За шесть-то миллионов!» – сказал Белоус.

    • Блохин тренировал «Москву» в 2008 году.
    • Под руководством украинца москвичи в сезоне РПЛ финишировали девятыми.
    • Главное достижение в тренерской карьере Блохина – победа в Кубке Греции с «Олимпиакосом» в 1992 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2019 17:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 18 февраля 2019, 21:20

      А игрок был классный!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:51

      Футболист и тренер-разные профессии. Не всем удаётся соответствовать.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 февраля 2019, 15:19

      По его хохлятской (прошу прощения) роже все было видно еще в бытность его как игрока. А как стал (якобы) тренером... "тут Остапа понесло". Хотя как тренер он полный - ноль! (Сугубо личное мнение). Зазвездившийся истерик!!!

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 17 февраля 2019, 22:39

      Блохин, как тренер - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!! Да и игрок был синусоидный или парасезонный! Отличным и гениальным футболистом можно называть того, кто играет ВСЮ свою карьеру на ВЫСОКОМ уровне (Месси, Роналдо и т.д). То есть провалы могут быть, но как исключение. А Блоха Баварию разделал в свой козырный сезон, ну и потом что-то показывал, а дальше пошло, поехало... То не добежит, то мимо пробьёт, то вообще мяч срежется, а он всегда после таких моментов бутсы перевязывал или завязывал, типа они виноваты! Помните наши разговоры об этом: "...блин, какой момент загубил, сейчас бутсы будет поправлять..." ХРЕНЬ, а не игрок!!!

      -1
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      Рейтинг: +95

      сейду 17 февраля 2019, 21:00

      Белоус сам виноват - слил Слуцкера за неудачное четвёртое место

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 февраля 2019, 20:57

      В связи с чем Блохина вспомнили? Очередной пиар и "вброс"? Как тренер он "никакой"! Кому он понадобился?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 17 февраля 2019, 20:19

      Игрок был сильный, но мания величия и тогда проявлялась. Эти вечные недовольства действиями партнеров, жесты, выговоры и т.д. Талантливый игрок, но избалован болельщиками и властями.

      5
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 17:49

      У Олега Владимыча характер, ну просто гадость конкретная...фуууууу!!!!

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > koli4ka 17 февраля 2019, 17:57

      После его феерической карьеры игрочка - не мудрено. На руках носили, песни посвящали. Выше был только Бог. В такой среде кем только себя не возомнишь.

      4
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 17 февраля 2019, 19:37

      Не, выйди из заблуждения. Здесь "игрочок" - не пренебрежение. Я не спорю, что Олег Владимирович провел прекрасную карьеру и завоевал любовь фанатов по всему миру. "Золотой мяч" тому подтверждение.

      1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 17 февраля 2019, 19:46

      Извини, что мой "игрочок" тебя смутил, выбил из равновесия.

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 17 февраля 2019, 22:02

      Тебе реально кайфово минусы ставить). Приятно опускать человека все ниже и ниже плинтуса.

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 17 февраля 2019, 22:37

      Сгинь.

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > ZSB 17 февраля 2019, 22:45

      Да. Пошел спать. Спокойной ночи.

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