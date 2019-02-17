Белоус: «У Блохина мания величия такая, что он говорит о себе в третьем лице: «Блохина никто на колени не поставит!»

Девять лет назад не стало ФК «Москва». Бывший генеральный директор Юрий Белоус поговорил о личности одного из главных тренеров команды - Олега Блохина.

«Блохин – выдающийся футболист. Личность. Но в нем это сквозит настолько, что раздражает и наших-то игроков. А легионеров – тем более. У него мания величия такая, что часто говорит о себе в третьем лице: «Блохин этого делать не будет! Блохина никто на колени не поставит!» Он не дипломат, не признает компромиссов. Помню, на сборах Пабло Баррьентос на полминуты опоздал к автобусу. Блохин ждать не стал. И правильно. Но! Парень договорился с водителем, прыгнул в машину, на поле был раньше команды. Олег Владимирович уперся: «Нет, отстраняю тебя от тренировки!» На пустом месте получили негатив в команде.

В итоге от душевной атмосферы, созданной Леонидом Слуцким, ничего не осталось. При Блохине начался сумасшедший дом, иногда футболисты сами подходили и просили отпустить. В том числе Сергей Семак, которому в Казани предложили зарплату почти в три раза больше, чем в «Москве». А «Динамо» за Романа Адамова готово было заплатить шесть миллионов долларов. Я к Блохину. Слышу: «Адамова продавать нельзя. Что обо мне скажут люди, если отдам лучшего бомбардира? По Семаку определюсь после первого сбора».

Он заканчивается, Блохин говорит: «Продавайте! Без Семака спокойно обойдемся». Позже я с большим интересом читал интервью Олега Владимировича, где он рассказывал, что Белоус сбагрил Семака без его ведома. Что касается Адамова, то со временем понял – надо было посадить Рому на телегу, впрячься в нее самому и отвезти в «Динамо». За шесть-то миллионов!» – сказал Белоус.