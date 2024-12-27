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Олег Блохин
Материалы
Олег Блохин - материалы
Украина
5 ноября 1952 (74)
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Публикации
ТОП-10 лучших бомбардиров сборной СССР
Кто был лучшим бомбардиром в истории сборной СССР: Блохин, Протасов, Стрельцов?
27.12.2024 18:08
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Петр Быстров: «Кто-то кричал, кто-то плакал, хаос. Тогда я чуть не умер»
Бывший полузащитник «Сатурна», «Москвы» и «Рубина» Петр Быстров в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» открыл новые подробности своей ужасной травмы, полученной в Казани, а также поделился подробностями в истории с переходом из «Динамо» в стан «инопланетян».
02.12.2015 13:00
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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