Статистика по турнирам

Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2007 Чемпионат мира 2006