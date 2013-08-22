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    Олег Блохин - статистика

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Владимирович
    Фамилия Блохин
    Гражданство Украина
    Дата рождения 5 ноября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 10 5 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.08.2013 Актобе 2 : 3 Динамо
    29.08.2013 Динамо 5 : 1 Актобе
    19.09.2013 Динамо 0 : 1 Генк
    03.10.2013 Рапид 2 : 2 Динамо
    24.10.2013 Динамо 3 : 0 Тун
    08.11.2013 Тун 0 : 2 Динамо
    28.11.2013 Генк 3 : 1 Динамо
    13.12.2013 Динамо 3 : 1 Рапид
    20.02.2014 Динамо 0 : 2 Валенсия
    28.02.2014 Валенсия 0 : 0 Динамо
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