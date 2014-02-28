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Олег Блохин
Статистика
Олег Блохин - статистика
Украина
5 ноября 1952 (74)
Тренер
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Товарищеские матчи 2007
Чемпионат мира 2006
Команда
И
В
П
Н
Динамо К
10
5
3
2
Лига Европы, 1/16 финала
Валенсия
0 : 0
28.02.2014
Динамо К
Лига Европы, 1/16 финала
Динамо К
0 : 2
20.02.2014
Валенсия
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
3 : 1
13.12.2013
Рапид
Лига Европы, 5 тур
Генк
3 : 1
28.11.2013
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Тун
0 : 2
08.11.2013
Динамо К
Лига Европы, 3 тур
Динамо К
3 : 0
24.10.2013
Тун
Лига Европы, 2 тур
Рапид
2 : 2
03.10.2013
Динамо К
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
0 : 1
19.09.2013
Генк
Лига Европы, 4 раунд
Динамо К
5 : 1
29.08.2013
Актобе
Лига Европы, 4 раунд
Актобе
2 : 3
22.08.2013
Динамо К
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