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Олег Блохин
Новости
Олег Блохин - новости
Украина
5 ноября 1952 (74)
Тренер
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Публикации
Только четыре обладателя «Золотого мяча» поучаствовали в ЧМ в качестве игрока и тренера
18 июня
Гурцкая ответил, кто сильнее – Блохин или Дзюба
2025.03.22 22:19
7
Колосков сравнил рекорды Дзюбы и Блохина
2025.03.21 10:30
4
Блохин отказался возглавить сборную из Европы
2024.01.09 11:36
6
Топ-20 игроков 1980-х годов по версии FourFourTwo – есть футболисты сборной СССР
2023.12.22 08:46
5
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Фото
Яшин, Блохин и Стрельцов – в символической сборной СССР по версии IFFHS
2022.06.06 22:49
17
Суркис – о Блохине: «Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место»
2021.01.27 16:04
5
Фото
Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории
2020.10.19 22:16
6
Видео
Блохин прибыл на финал Лиги Европы на инвалидной коляске
2019.05.30 06:56
3
Блохин: «Реал» предлагал за меня 4 миллиона»
2019.04.13 10:36
7
Белоус: «У Блохина мания величия такая, что он говорит о себе в третьем лице: «Блохина никто на колени не поставит!»
2019.02.17 17:44
14
Белоус: «Дель Боске мог возглавить «Москву». Но Прохоров выбрал Блохина»
2019.02.17 14:38
2
Сарри: «Вершина моей игровой карьеры? Матч с СССР. Моим прямым соперником был Блохин, это была катастрофа»
2018.11.18 22:30
12
Стоичков: «Украина подарила миру трех лучших игроков Европы»
2018.05.15 09:41
18
Шмейхель: «У Акинфеева было много шансов построить карьеру в Европе. Не знаю, почему он этого не сделал»
2018.04.14 20:31
11
Ярмоленко обошел Шевченко в списке лучших бомбардиров киевского «Динамо»
2017.04.28 07:54
4
Леоненко: «У Суркиса все тренеры были карманные, кроме Газзаева. Сейчас там и собака УПЛ выиграет»
2016.06.05 01:00
6
Блохин: «Каждый из моих голов был памятным»
2016.05.31 07:50
Блохин: «Мне не нравится нынешний чемпионат Украины»
2016.02.09 01:55
5
Блохин упустил возможность возглавить сборную Израиля
2016.01.24 06:41
1
Блохин: «Интрига в борьбе за «Золотой мяч» практически сошла на нет»
2015.12.26 10:15
2
Блохин: «В СССР не позволили уехать в «Реал»
2015.11.25 09:34
16
Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot
2015.09.21 14:26
3
Блохин: «Если бы представилась возможность, охотно поработал бы снова в Греции»
2015.07.23 16:33
4
Блохин: «Если киевское «Динамо» позовет, то не откажусь»
2015.07.22 11:16
6
Олег Блохин ведет переговоры с «Аль-Иттихадом»
2015.07.21 19:07
2
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
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