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  • Суркис – о Блохине: «Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место»

Суркис – о Блохине: «Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место»

27 января 2021, 16:04
5

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис охарактеризовал бывшего главного тренера команды Олега Блохина. Он работал с 2012 по 2014 год.

«Отношусь к Блохину с огромным пиететом. Кумир. Забивал такие мячи. Для меня он таким и останется.

У него такой характер. Если бы он мог сам себя поцеловать, он поцеловал бы. Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место. Олег Блохин такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением. Он добился многого.

Когда он тренировал «Динамо», на его трансферную кампанию было потрачено больше, чем при любом другом тренере команды», – сказал Суркис.

  • Со сборной Украины Блохин-тренер доходил до 1/4 финала чемпионата мира-2006.
  • В России Блохин тренировал «Москву».
  • Как игрок Блохин брал «Золотой мяч».

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

Суркис: «После победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году мне позвонил президент Ющенко: «Я вас люблю и уважаю»

Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»
Украина. Премьер-лига Динамо К Блохин Олег
Комментарии (5)
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VGreen
1611759628
относится с огромным уважением, но при этом так формулирует мнение о человеке))
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Plyash
1611772285
Блохин редко шёл в обводку один в один и особенно в силовую борьбу,поэтому травм благополучно избегал.А вот бег у него был фантастический.Стометровку бегал за 10,2 сек,при том,что мировой рекорд был 10 сек. ровно.Убегал от всех,что двигалось рядом,да и пасы ему ребята выдавали с учётом этого всегда далеко на выход,за счёт чего он и был на мяче всегда первым.Хороший футболист был,но Суркис прав - признаки нарциссизма у него были.Промахнётся с ударом,бывало,и тут же пнёт траву,на бутсу посмотрит,дескать кочка ему помешала.Хитрец.Давненько это было,но как сейчас помню.
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