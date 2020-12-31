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    Суркис – о Блохине: «Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис охарактеризовал бывшего главного тренера команды Олега Блохина. Он работал с 2012 по 2014 год.

    «Отношусь к Блохину с огромным пиететом. Кумир. Забивал такие мячи. Для меня он таким и останется.

    У него такой характер. Если бы он мог сам себя поцеловать, он поцеловал бы. Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место. Олег Блохин такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением. Он добился многого.

    Когда он тренировал «Динамо», на его трансферную кампанию было потрачено больше, чем при любом другом тренере команды», – сказал Суркис.

    • Со сборной Украины Блохин-тренер доходил до 1/4 финала чемпионата мира-2006.
    • В России Блохин тренировал «Москву».
    • Как игрок Блохин брал «Золотой мяч».

    Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

    Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

    Суркис: «После победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году мне позвонил президент Ющенко: «Я вас люблю и уважаю»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

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