Суркис – о Блохине: «Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис охарактеризовал бывшего главного тренера команды Олега Блохина. Он работал с 2012 по 2014 год.

«Отношусь к Блохину с огромным пиететом. Кумир. Забивал такие мячи. Для меня он таким и останется.

У него такой характер. Если бы он мог сам себя поцеловать, он поцеловал бы. Есть такое выражение: сам бы себя поцеловал в одно место. Олег Блохин такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением. Он добился многого.

Когда он тренировал «Динамо», на его трансферную кампанию было потрачено больше, чем при любом другом тренере команды», – сказал Суркис.

Со сборной Украины Блохин-тренер доходил до 1/4 финала чемпионата мира-2006.

В России Блохин тренировал «Москву».

Как игрок Блохин брал «Золотой мяч».

Суркис: «Перед финалом Кубка Украины Алиев и Милевский были в заведении вне кондиций. Как я должен к ним относиться?»

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