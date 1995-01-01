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    Суркис: «После победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году мне позвонил президент Ющенко: «Я вас люблю и уважаю»

    Владелец украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что было после победы над «Спартаком» в Москве в 2008 году. Это была квалификация Лиги чемпионов.

    «Один из счастливых матчей – победа над «Спартаком» со счетом 4:1 в Москве. Тогда начался конфликт между Россией и Грузией. После игры позвонил президент Украины Виктор Ющенко: «Я вас люблю и уважаю. Тихонько – до дома».

    Была огромная радость, когда мы выиграли и ответный матч. Украина выиграла у России», – рассказал Суркис.

    • «Спартак» тогда тренировал Станислав Черчесов.
    • В группе той Лиги чемпионов «Динамо» заняло 3-е место, пропустив вперед «Порту» и «Арсенал».
    • Ющенко был президентом Украины с 2005 по 2010 год.

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    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

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