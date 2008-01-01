Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

Как человек и политик Суркис тот ещё ***, но то, что он искренне заботится о ДК, этого не отнять. Это его проект, "детище", как любят говорить.
Владелец украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как увольнял из клуба главного тренера Юрия Семина. После поражений россиянин покинул команду, после чего контракт и был расторгнут.
«Мы тогда проиграли «ПСЖ» 1:4 и «Шахтeру» 1:4. Когда я его набрал на следующий день и хотел поговорить с ним, хотел спросить, может, нужна какая-то помощь, не только же мне деньги давать, он сказал, что улетел в Москву из Донецка. Он же признал, что неправильно поступил.
У меня эмоции, я говорю: «Как вы бросили команду в такую минуту?». Тогда не думал, что у него ещe контракт 1,5 года и надо платить компенсацию, которую я выплатил, кстати. Я сказал: «Всe, свободен», – сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.
- Семин брал в Киеве УПЛ и Суперкубок.
- Также «Динамо» при нем доходило до полуфинала Кубка УЕФА.
- Сейчас с Мирчей Луческу «Динамо» лидирует в УПЛ.
Семин: «Наверное, Суркис назвал меня хлюпиком, потому что я ему не поверил»