Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

Владелец украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как увольнял из клуба главного тренера Юрия Семина. После поражений россиянин покинул команду, после чего контракт и был расторгнут.

«Мы тогда проиграли «ПСЖ» 1:4 и «Шахтeру» 1:4. Когда я его набрал на следующий день и хотел поговорить с ним, хотел спросить, может, нужна какая-то помощь, не только же мне деньги давать, он сказал, что улетел в Москву из Донецка. Он же признал, что неправильно поступил.

У меня эмоции, я говорю: «Как вы бросили команду в такую минуту?». Тогда не думал, что у него ещe контракт 1,5 года и надо платить компенсацию, которую я выплатил, кстати. Я сказал: «Всe, свободен», – сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

Семин брал в Киеве УПЛ и Суперкубок.

Также «Динамо» при нем доходило до полуфинала Кубка УЕФА.

Сейчас с Мирчей Луческу «Динамо» лидирует в УПЛ.

Семин: «Наверное, Суркис назвал меня хлюпиком, потому что я ему не поверил»