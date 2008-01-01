Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Суркис: «Семин бросил «Динамо» К после разгромов от «ПСЖ» и «Шахтера». Я сказал: «Все, свободен»

    Владелец украинского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как увольнял из клуба главного тренера Юрия Семина. После поражений россиянин покинул команду, после чего контракт и был расторгнут.

    «Мы тогда проиграли «ПСЖ» 1:4 и «Шахтeру» 1:4. Когда я его набрал на следующий день и хотел поговорить с ним, хотел спросить, может, нужна какая-то помощь, не только же мне деньги давать, он сказал, что улетел в Москву из Донецка. Он же признал, что неправильно поступил.

    У меня эмоции, я говорю: «Как вы бросили команду в такую минуту?». Тогда не думал, что у него ещe контракт 1,5 года и надо платить компенсацию, которую я выплатил, кстати. Я сказал: «Всe, свободен», – сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

    • Семин брал в Киеве УПЛ и Суперкубок.
    • Также «Динамо» при нем доходило до полуфинала Кубка УЕФА.
    • Сейчас с Мирчей Луческу «Динамо» лидирует в УПЛ.

    Семин: «Наверное, Суркис назвал меня хлюпиком, потому что я ему не поверил»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «В гостях у Гордона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11123

      Cules2013 42 минуты назад

      Как человек и политик Суркис тот ещё ***, но то, что он искренне заботится о ДК, этого не отнять. Это его проект, "детище", как любят говорить.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82187
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru